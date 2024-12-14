شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن باتشوكا المكسيكى قبل مواجهة الأهلى فى كأس إنتركونتيننتال؟ والان مع تفاصيل الخبر

يأمل الأهلي، بطل مصر وأفريقيا، تأهلا تاريخيا وغير مسبوق لنهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) وترصيع تاجه الدولي بكأس التحدي عندما يواجه باتشوكا المكسيكي بطل منطقة (كونكاكاف) في السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي البطولة.

"ناد القرن" تأهل لهذا الدور بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي بطل أسيا (3 – 0) في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي على ملعب القاهرة والذي توج على إثره بكأس (القارات الثلاثة) ’ فيما بلغ باتشوكا هذا الدور بعد تفوقه على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية (3 – 0) أيضاً الأربعاء الماضى وتوج بكأس الأمريكتين.

مع طموحه في الظهور بملعب لوسيل في المباراة النهائية أمام العملاق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الاربعاء المقبل سيكون هذا الجيل الذهبي مطالباً برد الاعتبار أمام عريق الكرة المكسيكية الذي تأسس عام 1892 وبطل أمريكا الشمالية 6 مرات بعد ستة عشر عاماً من تفوقه على العملاق القاهري (4 – 2) في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2008 في اليابان.

مواجهة باتشوكا ستكون السادسة للأهلي أمام الأندية المكسيكية في مونديال الأندية، والتي بدأها بالتفوق على كلوب أمريكا (2 – 1) في مباراة المركز الثالث في نسخة 2006 وأنهاها بالفوز كذلك على مونتيري (1 – 0) في ربع نهائي النسخة القطرية 2022 والتي خاضها بدون نجومه الدوليين ورد بقوة على الفريق الذي هزمه مرتين في نسختي 2012 و2013.

باتشوكا أسسه عمال مناجم إنجليز، وكان معروفًا فى البداية باسم نادي باتشوكا لكرة القدم، وبعد بضع سنوات أصبح نادي باتشوكا الرياضي، كما أنه كان أحد الفرق المؤسسة للدوري المكسيكي في عام 1902، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى حقق لقبه الأول في الدوري، حيث فاز بالبطولة في موسم 1904-05.

حقق باتشوكا نجاحه القاري الأول في عام 2002، عندما حقق لقب كأس أبطال الكونكاكاف، بالفوز على موريليا في النهائي. ومنذ ذلك الحين، ظل الفريق مسيطرًا على المستويين المحلي والدولي، حيث فازوا بكأس أمريكا الجنوبية عام 2006، بعد الانتصار على كولو كولو في المباراة النهائية. وحتى الآن، لم يحقق أي نادٍ مكسيكي آخر هذا الإنجاز الفريد فى بطولات الكونميبول.

من جهته قال جوليرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا عن مواجهة الأهلي: "ستكون بنفس صعوبة مباراة بوتافوجو وعلينا الاستعداد جيدا ولا نفكر في حلم مواجهة ريال مدريد في النهائي".

وتابع قائلا: "الأهلي يمتلك مشجعين بأعداد كبيرة هنا في قطر، كما يضم لاعبين أكفاء، ونحن سعداء بمواجهة كبيرة أمام ملعب ممتلئ بالجماهير لأننا سنكون جزءا من هذا الحدث".

في الوقت نفسه، تحدث أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا عن مواجهة الأهلي وقال: "لا نفكر حاليا في ريال مدريد، بل تركيزنا على منافسنا القادم وهو الأهلي في كأس التحدي، وعلينا احترامه في مباراة السبت."

وتحدث المغربى أسامة إدريسى مهاجم باتشوكا عن مواجهة الأهلى وقال: "سنواجه فريقًا كبيرًا جدًا في مصر، وهو الفريق الأكبر في مصر، وواحد من أكبر الأندية في إفريقيا وهو ينال احترام في العالم أجمع".

وأضاف: "مواجهة الأهلي في قطر ستكون تحديًا قويًا لنا لأننا نعلم أننا سنواجه استاد ممتلئ بجماهيره، ونعلم من البداية أن المواجهات هنا ستكون صعبة، لذلك علينا الاستعداد جيدا."

وعن لاعبى الأهلى قال: "أتطلع لمواجهة أشقائى المغاربة المتواجدين في الفريق خلال مباراة السبت الهامة."