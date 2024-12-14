شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية غزل المحلة فى زد على مائدة طارق مصطفى بالبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، على مراجعة المباريات السابقة لغزل المحلة، وآخرها مواجهة زد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، والتي انتهت بفوز المحلة بنتيجة 3-1.

ويهدف جهاز البنك الأهلي للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

ويقع الفريقان فى المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي، المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

وكان البنك الأهلي تغلب في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، على فريق سيراميكا بخماسية نظيفة.

وكان فريق مودرن فيوتشر توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.