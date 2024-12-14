شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يهزم فرنسا 2-0 ويصعد لنهائي بطولة العالم بهونج كونج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تغلب المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، بقيادة هشام العطار، على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-0، في مباراة نصف نهائي بطولة العالم للفرق، والتي جمعت الفريقين بهونج كونج.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

فوز علي فرج على فيكتور كروين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 1-11، 6-11، 12-10، 11-4، 11-6.

فوز مصطفى عسل على بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8، 11-4، 11-9.



مصطفى عسل



علي فرج



كريم عبد الجواد



مازن هشام



مصر وفرنسا



نور الشربيني

وحسم المنتخب الوطني تأهله إلى المباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه، لينتظر الفائز من منتخبي، سويسرا وإنجلترا في المباراة النهائية.

نجح منتخب رجال الاسكواش في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم 3 مرات خلال مشاركته بالمنافسات، جاءت في مواسم:1977، 1981، 1995 .

فيما حصد الفراعنة المركز الثاني في 3 مرات أيضاً في مواسم: 2001، 2005، 2013.

وتعتبر مصر هي ثالث أكثر الدول حصداً للقب بطولة العالم لرجال الاسكواش بواقع 6 بطولات بالتساوى مع منتخب باكستان ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني الستة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا.