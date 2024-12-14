شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية القوس والسهم تعتمد فوز قائمة العميد هاني حسين بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للقوس والسهم فوز قائمة العميد هاني حسين برئاسة مجلس الإدارة بالتزكية لمدة أربع سنوات مقبلة.

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد القوس والسهم حضور 6 هيئات رياضية لها حق الانتخاب والتصويت وهى: "نادي طلائع الأسطول، ونادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب، ونادي وادي دجلة، ونادي طلائع الجيش ونادي فروسية الحرس الجمهوري ونادي المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية".

وحسم العميد هاني حسين رئاسة الاتحاد المصري بالتزكية بعدما لم يتقدم أي مرشح آخر بأوراق ترشحه على هذا المنصب.

وفي العضوية حسم المقاعد كل من: “ريهام سويلم وأحمد سامح وأحمد رضا و أحمد حلمي قورة وخالد ذكي محرز والمعتز بالله محمد".

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم من رئيس و6 أعضاء، مع استمرار الدكتور علاء جبر بصفته الدولية.

وتم التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية عن العام المالي المنتهي، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

وحرص الدكتور علاء جبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق على توجيه الشكر للأندية والهيئات التي حضرت الجمعية العمومية، وأعرب عن أمنيته بالتوفيق لمجلس الإدارة الجديدة برئاسة العميد هاني حسين في مهمته خلال الفترة المقبلة.