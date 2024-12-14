شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ينصح كولر بوضع حسين الشحات على دكة الأهلي أمام باتشوكا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

نصح أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر بوضع لاعبه حسين الشحات على دكة البدلاء فى مباراة باتشوكا المكسيكي بطل منطقة (كونكاكاف) فى السابعة مساء اليوم السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال بلال، في تصريحات تليفزيونية، "إمام عاشور يجيد الهجوم بشكل جيد، وأفضل تواجد حسين الشحات على مقاعد البدلاء، لأنه لا يدافع بشكل جيد، ويخوض رضا سليم المباراة منذ بدايتها، أو عمر كمال عبد الواحد".

وأضاف، "باتشوكا يلعب على الهجمة المرتدة، ولازم الأهلي يقفل الملعب، لأنه في حالة لعب لقاء مفتوح سيكون الأمر صعب، وتواجد كوكا والسولية ومروان عطية في وسط الملعب يصعب من مهمة الأهلي نظرًا لافتقادهم السرعات، والافضل تواجد إمام عاشور نظرًا لسرعاته".

ويأمل الأهلي بطل مصر وأفريقيا في تأهل تاريخي وغير مسبوق لنهائي كأس القارات للأندية (الانتركونتيننتال) وترصيع تاجه الدولي بكأس التحدي عندما يواجه باتشوكا المكسيكي بطل منطقة (كونكاكاف) في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي البطولة.

"ناد القرن" تأهل لهذا الدور بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي بطل أسيا (3 – 0) في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي على ملعب القاهرة والذي توج على إثره بكأس (القارات الثلاثة) ’ فيما بلغ باتشوكا هذا الدور بعد تفوقه على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية (3 – 0) أيضاً الأربعاء الماضى وتوج بكأس الأمريكتين.

مع طموحه في الظهور بملعب لوسيل في المباراة النهائية أمام العملاق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الاربعاء المقبل سيكون هذا الجيل الذهبي مطالباً برد الاعتبار أمام عريق الكرة المكسيكية الذي تأسس عام 1892 وبطل أمريكا الشمالية 6 مرات بعد ستة عشر عاماً من تفوقه على العملاق القاهري (4 – 2) في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2008 في اليابان.

مواجهة باتشوكا ستكون السادسة للأهلي أمام الأندية المكسيكية في مونديال الأندية التي بدأها بالتفوق على كلوب أمريكا (2 – 1) في مباراة المركز الثالث في نسخة 2006 وأنهاها بالفوز كذلك على مونتيري (1 – 0) في ربع نهائي النسخة القطرية 2022 والتي خاضها بدون نجومه الدوليين ورد بقوة على الفريق الذي هزمه مرتين في نسختي 2012 و2013.