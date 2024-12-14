شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الاسكواش يدعم الرجال أمام فرنسا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

حرصت لاعبات المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش، بقيادة نور الشربيني "كابتن" المنتخب، على التواجد برفقة آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش والبعثة المصرية الموجودة حالياً في هونج كونج، لدعم منتخب الرجال فى مباراة فرنسا.



نور الشربيني

ويتقدم المنتخب الوطني للاسكواش حالياً على فرنسا بنتيجة 2-0، ليحسم تأهله رسمياً إلى المباراة النهائية، في انتظار خوض الشوط الثالث والأخير.

وتأهل المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش إلى نهائى بطولة العالم للاسكواش المقامة حالياً فى هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجارى.

وفاز منتخب سيدات الاسكواش على بلجيكا فى نصف النهائي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط:

فوز هانيا الحمامي على تيني جليس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6، 10-12، 12-10، 13-11.

فوز نور الشربيني على نيلي جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4، 11-4، 11-6.

ولم يلعب الشوط الثالث والذي كان من المقرر إقامته بين روان العربي وماري فان رايت باعتبار نتيجته تحصيل حاصل.

وتحمل مصر، حاليا، لقبي الرجال والسيدات ببطولة العالم، حيث فازت نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الطيب بلقب السيدات فى ديسمبر 2022، بينما فاز على فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان بلقب الرجال فى نيوزيلندا العام الماضى.