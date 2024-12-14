شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات جمعت الأهلى مع أندية المكسيك قبل مواجهة باتشوكا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلي بطل أفريقيا مع باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في مباراة نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

والتقى الأهلي مع الأندية المكسيكية 5 مرات فى كأس العالم للأندية (كلوب أمريكا، باتشوكا، ومونتيري)، حقق الفوز فى مواجهتين، وخسر 3 مباريات ضد ممثل الكونكاكاف، وسجل النادي الأهلي 6 أهداف، فيما تلقت شباك الأحمر 12 هدفا.

فبخلاف الخسارة أمام باتشوكا بنتيجة 2-4 في مونديال الأندية عام 2008، وذلك بعد التمديد للوقت الإضافي، فقد خسر العملاق المصري أيضا أمام مونتيري بنتيجة صفر / 2 في مباراة الميدالية البرونزية لمونديال 2012، وبعدها بعام خسر أمام نفس الفريق بنتيجة أكبر 1 / 5 بالبطولة التي استضافتها المغرب في 2013 خلال مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس. وفي المقابل، فاز الأهلي على كلوب أمريكا بنتيجة 2 / 1 ليحقق برونزية مونديال الأندية عام 2006 باليابان، ورد اعتباره أمام مونتيري بالفوز بهدف في مباراة الدور الأول بمونديال الإمارات 2021. تاريخ مواجهات بطل مصر أمام الأندية المكسيكية في كأس العالم..

تاريخ مواجهات بطل مصر أمام الأندية المكسيكية في كأس العالم.. نسخة 2006 باليابان - فاز الأهلي على كلوب أمريكا في مباراة المركز الثالث وسجل الهدفين محمد أبو تريكة. نسخة 2008 باليابان - خسر الأهلي أمام باتشوكا (2 – 4) في ربع النهائي بعد وقت إضافي وسجل له فاوستو بينتو لاعب باتشوكا "عكسي" والأنجولي أمادو فلافيو. نسخة 2012 باليابان - خسر الأهلي أمام مونتيري (0 – 2) في مباراة المركز الثالث. نسخة 2013 بالمغرب - خسر الأهلي أمام مونتيري (1 – 5) في مباراة المركز الخامس وسجل الهدف عماد متعب. نسخة 2022 بالإمارات - فاز الأهلي على مونتيري (1 – 0) بتوقيع محمد هاني في ربع النهائي.

يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

ينطلق اللقاء الصعب والمرتقب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في تمام الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة وهى الثامنة بتوقيت قطر.

تضم قائمة الاهلى لمواجهة باتشوكا كل من :"محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد".