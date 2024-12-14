شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة أخيرة مع لاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل التحرك إلى ملعب 974 الذي يستضيف مباراة الأهلي وباتشوكا على كأس التحدي مساء اليوم.

ويؤدى فريق الأهلى مرانًا خفيفًا داخل فندق الإقامة بالدوحة، في الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت قطر. ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في الرابعة عصرًا، وتبدأ المحاضرة الختامية للجهاز الفني داخل فندق الإقامة في الساعة الخامسة والربع لمراجعة التعليمات الفنية مع اللاعبين التي سبق أن تم التأكيد عليها خلال تدريبات الفريق.

وعقب انتهاء المحاضرة مباشرةً، يتوجه الفريق إلى استاد 974 في قطر الذي يستضيف مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي اليوم أمام باتشوكا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويصعد الفائز بالمباراة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، على استاد لوسيل في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

يأمل الأهلي بطل مصر وأفريقيا في تأهل تاريخي وغير مسبوق لنهائي كأس القارات للأندية (الانتركونتيننتال) وترصيع تاجه الدولي بكأس التحدي عندما يواجه باتشوكا المكسيكي بطل منطقة (كونكاكاف) في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي البطولة.

"ناد القرن" تأهل لهذا الدور بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي بطل أسيا (3 – 0) في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي على ملعب القاهرة والذي توج على إثره بكأس (القارات الثلاثة) ’ فيما بلغ باتشوكا هذا الدور بعد تفوقه على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية (3 – 0) أيضاً الأربعاء الماضى وتوج بكأس الأمريكتين.

مع طموحه في الظهور بملعب لوسيل في المباراة النهائية أمام العملاق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الاربعاء المقبل سيكون هذا الجيل الذهبي مطالباً برد الاعتبار أمام عريق الكرة المكسيكية الذي تأسس عام 1892 وبطل أمريكا الشمالية 6 مرات بعد ستة عشر عاماً من تفوقه على العملاق القاهري (4 – 2) في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2008 في اليابان.

مواجهة باتشوكا ستكون السادسة للأهلي أمام الأندية المكسيكية في مونديال الأندية التي بدأها بالتفوق على كلوب أمريكا (2 – 1) في مباراة المركز الثالث في نسخة 2006 وأنهاها بالفوز كذلك على مونتيري (1 – 0) في ربع نهائي النسخة القطرية 2022 والتي خاضها بدون نجومه الدوليين ورد بقوة على الفريق الذي هزمه مرتين في نسختي 2012 و2013.