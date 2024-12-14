شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يواجه ڤيل دو داكار السنغالي بنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى اليوم، السبت، نظيره ڤيل دو داكار السنغالي ضمن نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، والتي تقام بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‏‎‏‎تنطلق المباراة فى الثامنة مساء اليوم على صالة ماريوس ندياي، ويسعى الفريق للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، وحجز مقعد في النهائي.

وطالب طارق خيري، المدير الفني من اللاعبات التركيز خلال المباراة، وعدم التهاون أمام المنافس لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي على حساب صاحب الأرض.



‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.