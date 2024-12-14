شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم يحذر الأهلى من الكرات الثابتة ويؤكد: أكرم لازم يلعب أمام باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

حذر أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي القلعة الحمراء من الكرات الثابتة في مباراة باتشوكا في بطولة كاس التحدي، المقرر لها مساء اليوم السبت فى قطر.

وأكد أبومسلم، في تصريحات تليفزيونية، أن لاعبي باتشوكا أقوى فى المعدلات البدنية وسيلعبون ضغط عالي على الأهلي، ويجب أن يكون تركيز لاعبي الأهلي فى مباراة اليوم ونسيبان مواجهة ريال مدريد.

وأضاف، "أرى أن كولر لن يجري تغييرات كثيرة، والأفضل مشاركة أكرم توفيق في منتصف الملعب، وباتشوكا فريق دفاعي ويلعب على المرتدة بشكل سريع".

وأكمل، "أحذر لاعبي الأهلي من الكرات الثابتة، وعندنا مشكلة فيها، ودخل مرمي الفريق في الفترة الأخيرة العديد من المباريات من الكرات الثابتة".

ويأمل الأهلي بطل مصر وأفريقيا في تأهل تاريخي وغير مسبوق لنهائي كأس القارات للأندية (الانتركونتيننتال) وترصيع تاجه الدولي بكأس التحدي عندما يواجه باتشوكا المكسيكي بطل منطقة (كونكاكاف) في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي البطولة.

"ناد القرن" تأهل لهذا الدور بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي بطل أسيا (3 – 0) في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي على ملعب القاهرة والذي توج على إثره بكأس (القارات الثلاثة) ’ فيما بلغ باتشوكا هذا الدور بعد تفوقه على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية (3 – 0) أيضاً الأربعاء الماضى وتوج بكأس الأمريكتين.

مع طموحه في الظهور بملعب لوسيل في المباراة النهائية أمام العملاق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الاربعاء المقبل سيكون هذا الجيل الذهبي مطالباً برد الاعتبار أمام عريق الكرة المكسيكية الذي تأسس عام 1892 وبطل أمريكا الشمالية 6 مرات بعد ستة عشر عاماً من تفوقه على العملاق القاهري (4 – 2) في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2008 في اليابان.

مواجهة باتشوكا ستكون السادسة للأهلي أمام الأندية المكسيكية في مونديال الأندية التي بدأها بالتفوق على كلوب أمريكا (2 – 1) في مباراة المركز الثالث في نسخة 2006 وأنهاها بالفوز كذلك على مونتيري (1 – 0) في ربع نهائي النسخة القطرية 2022 والتي خاضها بدون نجومه الدوليين ورد بقوة على الفريق الذي هزمه مرتين في نسختي 2012 و2013.