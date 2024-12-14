شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد 10 لاعبين أمام المصرى فى الكونفدرالية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة مديره الفني المؤقت أحمد مجدى ، خدمات 10 لاعبين في مباراة المصرى البورسعيدي المقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت الغيابات كالتالي:

1 - عمر عبد العزيز (فني)

2 - أحمد مجدى (فني)

3 - حسن أبو المعاطي (فني)

4 - محمد السيد (إصابة)

5 - أحمد حمدي (إصابة)

6 - محمد عاطف (فني)

7 - ناصر ماهر (إصابة)

8- شيكابالا (إصابة وإيقاف)

9 - ناصر منسي (إيقاف)

10- محمود بنتايج (إصابة)

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

وبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2 ، فيما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.

اعتلى الزمالك صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا بالجولة الثانية، بينما حل المصري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفى المركز الثالث إنيمبا برصيد نقطة واحدة، وبلاك بولز في المركز الرابع بدون نقاط.