شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد 10 لاعبين أمام المصرى فى الكونفدرالية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة مديره الفني المؤقت أحمد مجدى ، خدمات 10 لاعبين في مباراة المصرى البورسعيدي المقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.
وجاءت الغيابات كالتالي:
1 - عمر عبد العزيز (فني)
2 - أحمد مجدى (فني)
3 - حسن أبو المعاطي (فني)
4 - محمد السيد (إصابة)
5 - أحمد حمدي (إصابة)
6 - محمد عاطف (فني)
7 - ناصر ماهر (إصابة)
8- شيكابالا (إصابة وإيقاف)
9 - ناصر منسي (إيقاف)
10- محمود بنتايج (إصابة)
ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.
وبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2 ، فيما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.
اعتلى الزمالك صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا بالجولة الثانية، بينما حل المصري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفى المركز الثالث إنيمبا برصيد نقطة واحدة، وبلاك بولز في المركز الرابع بدون نقاط.
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