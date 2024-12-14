شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا غير متوقعة.. قصة مباراة وحيدة جمعت الأهلى مع باتشوكا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على استاد 974 بقطر في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل.

وتعيد مواجهة الأهلي وباتشوكا لجماهير الفريقين ذكريات صدامهما الوحيد من قبل في كأس العالم للأندية فى عام 2008، الأهلي وقتها كان بطل دوري أبطال أفريقيا في حين توج باتشوكا ببطولة الكونكاكاف، ورغم تقدم الأهلي وقتها بهدفين دون رد حتى الدقيقة 45 إلا أن الشوط الثاني استقبلت شباك الأهلي 4 أهداف ليخسر المباراة بنتيجة 4-2، وبالتالي نافس على المركز الخامس وخسر المباراة أمام أدلايد يونايتد الأسترالي بنتيجة 1-0.

يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

ينطلق اللقاء الصعب والمرتقب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة _ الثامنة بتوقيت قطر.

تضم قائمة الأهلى لمواجهة باتشوكا كلا من: "محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد".