شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

رصد مسؤولو النادي المصري مكافآت مادية لتحفيز اللاعبين، قبل المباراة المرتقبة للمصري أمام الزمالك، والتي تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري تغلب على الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري قبل أسابيع قليلة، حيث صرف مسؤولو المصري مكافآة خاصة للاعبين وتم مضاعفتها 3 مرات لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، استعداداته اليوم، السبت، لخوض المباراة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام مُضيفه الزمالك.

ويحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.

ويقود المباراة المرتقبة، الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر، حكم الساحة "مصطفى غربال"، ومعه مساعد الحكم الأول "مقران قوراري"، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني " ، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

واستهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.