شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم ينصح كولر بخطف هدف مبكر أمام باتشوكا المكسيكي والان مع تفاصيل الخبر

نصح شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، السويسري مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر بضرورة حث لاعبيه على خطف هدف مبكر فى مباراته أمام باتشوكا المكسيكي بطل منطقة (كونكاكاف) فى السابعة مساء اليوم السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي البطولة.

وقال عبدالمنعم، فى تصريحات تليفزيونية، "أنصح لاعبي الأهلي بنسيان مباراة باتشوكا وبوتافوجو، خاصة أن الفريق يمتاز المهارات ويمتلك ثقة كبيرة في إنهاء الهجمة ونقل الكرة، واللعب بضغط أمامه سيكون صعب، وأعتقد أن كولر يريد خطف هدف وتهدئة المباراة".

وأضاف عبد المنعم، "جماهير الأهلي سيكون لها عامل كبير في ظهور الفريق بشكل جيد في المباراة، وأعتقد أن كولر سيؤمن نصف الملعب فى مباراة باتشوكا بتواجد مروان عطية، ومن الأفضل مشاركة أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد في المباراة أمام بعض، وأتوقع فوز الأهلي بنتيجة 2-1".

ويأمل الأهلي بطل مصر وأفريقيا في تأهل تاريخي وغير مسبوق لنهائي كأس القارات للأندية (الانتركونتيننتال) وترصيع تاجه الدولي بكأس التحدي عندما يواجه باتشوكا المكسيكي بطل منطقة (كونكاكاف) في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي البطولة.

"ناد القرن" تأهل لهذا الدور بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي بطل أسيا (3 – 0) في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي على ملعب القاهرة والذي توج على إثره بكأس (القارات الثلاثة) ’ فيما بلغ باتشوكا هذا الدور بعد تفوقه على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية (3 – 0) أيضاً الأربعاء الماضى وتوج بكأس الأمريكتين.

مع طموحه في الظهور بملعب لوسيل في المباراة النهائية أمام العملاق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الاربعاء المقبل سيكون هذا الجيل الذهبي مطالباً برد الاعتبار أمام عريق الكرة المكسيكية الذي تأسس عام 1892 وبطل أمريكا الشمالية 6 مرات بعد ستة عشر عاماً من تفوقه على العملاق القاهري (4 – 2) في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2008 في اليابان.

مواجهة باتشوكا ستكون السادسة للأهلي أمام الأندية المكسيكية في مونديال الأندية التي بدأها بالتفوق على كلوب أمريكا (2 – 1) في مباراة المركز الثالث في نسخة 2006 وأنهاها بالفوز كذلك على مونتيري (1 – 0) في ربع نهائي النسخة القطرية 2022 والتي خاضها بدون نجومه الدوليين ورد بقوة على الفريق الذي هزمه مرتين في نسختي 2012 و2013.