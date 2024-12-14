شكرا لقرائتكم خبر عن توريه وبوبو أبرز غيابات بيراميدز أمام الترجى الليلة بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق نادي بيراميدز ، في التاسعة من مساء اليوم السبت، مع الترجى التونسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، على لاعبيه بضرورة التركيز على كيفية التعامل مع الكرات العرضية التي يجيد الترجي التسجيل منها بخلاف تنفيذ الضغط في منطقة الوسط على المنافس .

وركز يورتشيتش على تنبيه لاعبيه بسرعة تنفيذ الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات التي تظهر من وقت إلى آخر في دفاعات الترجي عند اندفاعه للهجوم، بوصفها أهم الأسلحة التهديفية بالنسبة له.

وكان كرونسلاف يورتشيتش استعاد فى الساعات الأخيرة خدمات أكثر من لاعب في صفوفه باتوا جاهزين للمشاركة في مباراته المرتقبة مع الترجي، مثل إبراهيم عادل الجناح الأيسر الهجومي الذي يمثل قوة ضاربة في الوسط إلى جانب أحمد الشناوي حارس المرمى الأول وصاحب الخبرات الكبيرة.

وركز يورتشيتش على تجهيز عدد من العناصر المنتظر أن يكون لها دورا كبيرا في التشكيلة يتصدرها ثنائي الهجوم رمضان صبحي وفيستون ماييلي اللذين نالا نصيب الأسد من الاهتمام في التدريبات من جانب المدرب الذي يعول عليهما في هز الشباك وقيادة بيراميدز لنتيجة إيجابية، بينما يغيب الرباعى يوسف أوباما ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد رضا "بوبو" وبلاتي توريه عن لقاء الليلة بسبب الإصابة، وصديق أوجولا بسبب عدم القيد أفريقيا.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى التونسى طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء