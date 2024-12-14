شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير على رأس غيابات الأهلي أمام باتشوكا المكسيكى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلي بطل أفريقيا مع باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في مباراة نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

ويغيب عن فريق الأهلي في مباراة الليلة مصطفى شوبير حارس الفريق للإصابة في العضلة الخلفية، والثنائي محمد هاني للتأهيل من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي، وكريم فؤاد للتأهيل من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتونسي على معلول، لعدم قيده فى قائمة المارد الأحمر لاستمرار عملية تأهيله من الإصابة بقطع في وتر أكيليس، ومحمد عبد الله لإصابته في العضلة الأمامية.

ويرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

وينطلق اللقاء الصعب والمرتقب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت قطر.

وتضم قائمة الأهلى لمواجهة باتشوكا كلاً من: "محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد".