أحمد الجندي يهنئ والدته بعضوية اتحاد الخماسي الحديث: "ألف مبروك يا أمي"

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هنأ البطل المصري أحمد الجندي، المتوج بالميدالية الذهبية بأولمبياد باريس 2024 في الخماسي الحديث، والدته بعد فوزها بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وكتب أحمد الجندي، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "ألف مبروك يا أمي الفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، وفوز مجلس الإدارة بالكامل بالتزكية".



احمد الجندي ووالدته



احمد الجندي

وفاز شريف العريان برئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل فوزه رسميا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث 9 هيئات وهى: “الشمس ، مدينة نصر ، نادي البنك الأهلي ، طلائع الجيش ، الزهور ، المؤسسة الرياضية بالهايكستب ، الجزيرة ، الأولمبي ، سبورتنج كاسل“.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للخماسي الحديث بحضور 9 هيئات لهم حق الحضور والتصويت.

ويضم مجلس الإدارة الفائز كلًا من: “المهندس شريف العريان رئيساً ، اللواء حازم الدمهوجي نائباً للرئيس، الدكتور شادي عبد العزيز أميناً للصندوق ، والأعضاء "العميد عماد سامر، المهندس عمرو شمس، أنس عبد السلام ، مني عبد الهادي ، سمر سمير ، مصطفي راشد "تحت السن" ”.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني باللجنة الأولمبية المصرية، و الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.