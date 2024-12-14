شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جراحة ميدو جابر بفرمان طبى فى المصري.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر ميدو جابر ، صانع ألعاب النادي المصري ، قراراً طبياً خلال الأيام المقبلة، لتحديد موعد العملية الجراحية التي من المقرر أن يخضع لها على خلفية الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق البورسعيدي خلال مشاركته في مباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية.

وتعرض ميدو جابر للإصابة بشرخ في المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى، خلال مشاركته مع فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

وقرر الجهاز الطبي بالمصري تأجيل إجراء جراحة اللاعب بسبب تورم قدمه، الأمر الذي يحول دون إجراء الجراحة في الوقت الحالي، على أن يخضع اللاعب للجراحة في وقت لاحق.

وتقرر خضوع ميدو جابر خلال الأيام القليلة القادمة لعملية جراحية تهدف إلى تثبيت واصلاح شرخ إجهادي مرتجع في المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى.

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن قرار إجراء العملية الجراحية للاعب جاء بعد الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية والسينية، و باستشارة الخبير العالمي الدكتور ناصف محمد ناصف المتخصص في جراحات الكاحل، مضيفًا أن اللاعب سيقضي فترة نقاهة عقب إجراء العملية الجراحية قبل البدء في الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل سرعة عودته للملاعب مرة أخرى.