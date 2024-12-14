شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. شريف العريان رئيساً لاتحاد الخماسي الحديث بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

فاز شريف العريان برئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل فوزه رسميا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث 9 هيئات وهى: “الشمس ، مدينة نصر ، نادي البنك الأهلي ، طلائع الجيش ، الزهور ، المؤسسة الرياضية بالهايكستب ، الجزيرة ، الأولمبي ، سبورتنج كاسل“.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للخماسي الحديث بحضور 9 هيئات لهم حق الحضور والتصويت.

ويضم مجلس الإدارة الفائز كلًا من: “المهندس شريف العريان رئيساً ، اللواء حازم الدمهوجي نائباً للرئيس، الدكتور شادي عبد العزيز أميناً للصندوق ، والأعضاء "العميد عماد سامر، المهندس عمرو شمس، أنس عبد السلام ، مني عبد الهادي ، سمر سمير ، مصطفي راشد "تحت السن" ”.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني باللجنة الأولمبية المصرية، و الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.



شريف العريان في اتحاد الخماسي الحديث



شريف العريان



عمومية الخماسي



مجلس الخماسي