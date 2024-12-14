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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. شريف العريان رئيساً لاتحاد الخماسي الحديث بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامي ناجي ـ أسماء عمرالسبت، 14 ديسمبر 2024 11:19 ص
فاز شريف العريان برئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل فوزه رسميا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.
وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث 9 هيئات وهى: “الشمس ، مدينة نصر ، نادي البنك الأهلي ، طلائع الجيش ، الزهور ، المؤسسة الرياضية بالهايكستب ، الجزيرة ، الأولمبي ، سبورتنج كاسل“.
واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للخماسي الحديث بحضور 9 هيئات لهم حق الحضور والتصويت.
ويضم مجلس الإدارة الفائز كلًا من: “المهندس شريف العريان رئيساً ، اللواء حازم الدمهوجي نائباً للرئيس، الدكتور شادي عبد العزيز أميناً للصندوق ، والأعضاء "العميد عماد سامر، المهندس عمرو شمس، أنس عبد السلام ، مني عبد الهادي ، سمر سمير ، مصطفي راشد "تحت السن" ”.
وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني باللجنة الأولمبية المصرية، و الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.
شريف العريان في اتحاد الخماسي الحديث
شريف العريان
عمومية الخماسي
مجلس الخماسي
مقر اتحاد الخماسي
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