شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد يكشف نقاط ضعف باتشوكا المكسيكي ويتوقع تألق أبو علي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، نقاط ضعف فريق باتشوكا المكسيكي قبل مباراته مع الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال أحمد السيد، في تصريحات تليفزيونية، إن فريق باتشوكا فريق مميز فى المرتدات، مطالباً بضرورة غلق المباراة وعدم اللعب على المساحات، قائلا، "أتوقع تألق الفلسطيني وسام أبوعلي، خاصة أن فريق باتشوكا ضعيف دفاعيًا، والحارس مستواه متواضع".

وتابع مدافع الأهلي السابق، "نأمل فوز الأهلي، ومواجهة ريال مدريد، ولا يوجد فريق عربي واجه ريال مدريد أكثر من مرة في بطولات رسمية، وتضع الأهلي فى مكانة كبيرة وتفرق مع الفريق تسويقيًا".

ويأمل الأهلي بطل مصر وأفريقيا في تأهل تاريخي وغير مسبوق لنهائي كأس القارات للأندية (الانتركونتيننتال) وترصيع تاجه الدولي بكأس التحدي عندما يواجه باتشوكا المكسيكي بطل منطقة (كونكاكاف) في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي البطولة.

"ناد القرن" تأهل لهذا الدور بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي بطل أسيا (3 – 0) في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي على ملعب القاهرة والذي توج على إثره بكأس (القارات الثلاثة) ’ فيما بلغ باتشوكا هذا الدور بعد تفوقه على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية (3 – 0) أيضاً الأربعاء الماضى وتوج بكأس الأمريكتين.

مع طموحه في الظهور بملعب لوسيل في المباراة النهائية أمام العملاق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الاربعاء المقبل سيكون هذا الجيل الذهبي مطالباً برد الاعتبار أمام عريق الكرة المكسيكية الذي تأسس عام 1892 وبطل أمريكا الشمالية 6 مرات بعد ستة عشر عاماً من تفوقه على العملاق القاهري (4 – 2) في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2008 في اليابان.

مواجهة باتشوكا ستكون السادسة للأهلي أمام الأندية المكسيكية في مونديال الأندية التي بدأها بالتفوق على كلوب أمريكا (2 – 1) في مباراة المركز الثالث في نسخة 2006 وأنهاها بالفوز كذلك على مونتيري (1 – 0) في ربع نهائي النسخة القطرية 2022 والتي خاضها بدون نجومه الدوليين ورد بقوة على الفريق الذي هزمه مرتين في نسختي 2012 و2013.