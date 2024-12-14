شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد باتشوكا .. القنوات الناقلة وحقيقة إذاعة اللقاء فى قناة مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وباتشوكا المكسيكي حامل لقب دوري أبطال كونكاكاف وأمريكا الشمالية. وتقام هذه المباراة تحت شعار "كأس التحدي" وستكون مؤهلة إلى نهائي كأس الإنتركونتننتال أمام ريال مدريد الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى فى كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، المُقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر الجاري، وبذلك سوف تنقل على الهواء مباشرة مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى الليلة.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنها نجحت فى الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس انتركونتيننتال فى قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.

1- قناة beIN Sports HD2 على الهواء مباشرةً بتعليق على سعيد الكعبى

2- قناة beIN Sports HD2 English

3- تذاع مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، عبر قناة الكأس القطرية HD5 وذلك بتعليق خليل البلوشي.

حقيقة إذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا عبر قناة مفتوحة

ونستعرض فى السطور التالية حقيقة إذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا عبر قناة مفتوحة، حيث أكدت مصادر أن هذه الأنباء غير صحيحة، لأن المباراة سيتم إذاعتها عبر قناتي بي إن سبورت، والكأس القطرية، وهما مُشفرتان.

ورصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

وعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "أفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.