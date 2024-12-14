شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الترجي التونسي فى مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق بيراميدز مع الترجى التونسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الترجى التونسى مكوناً من:

حراسة المرمى.. أحمد الشناوي.

خط الدفاع.. محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي.

خط الوسط.. مهند لاشين – أحمد عاطف – وليد الكرتي.

خط الهجوم.. مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – فيستون ماييلي.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى التونسى طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء