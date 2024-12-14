شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا.. الشحات وطاهر وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمباراة مهمة اليوم السبت أمام باتشوكا المكسيكى في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال، من أجل حلم الصعود لنهائي البطولة ومواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام باتشوكا المكسيكى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

ويراهن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أكثر من لاعب ليتواجد على دكة البدلاء من أجل الاعتماد عليه ليكون ورقة رابحة في بطولة كأس العالم للقارات الإنتر كونتيننتال فى مباراة باتشوكا المكسيكى اليوم السبت، من أجل صناعة الفارق حال الحاجة إلى أوراق بديلة من على دكة الاحتياط.

ويضع كولر أكثر من اسم في حساباته من أجل الدفع بهم كبدلاء وفقا لسير أحداث مباراة باتشوكا، لتقديم الدعم والإضافة الفنية اللازمة، على رأسهم محمد مجدى أفشة وبيرسى تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأشرف داري وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا.

يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

ينطلق اللقاء الصعب والمرتقب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في تمام الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة وهى الثامنة بتوقيت قطر.

تضم قائمة الاهلى لمواجهة باتشوكا كل من :"محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد".