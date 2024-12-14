شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى مفاجآت الترجي التونسي فى رادس بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل نادي بيراميدز ضيفا على نادي الترجي في التاسعة مساء اليوم، السبت، على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال الافريقى.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات،وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ، وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل سلبياً مع دجوليبا المالى في ملعب الأخير، أما الترجي ففاز في الجولة الأولى على دجوليبا بنتيجة 4-0، ومن ثم تعادل سلبيا مع ساجرادا في الجولة الثانية.

ويدير مباراة الليلة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

ومن جانبه ، شدد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز على لاعبي فريقه ضرورة التركيز على كيفية التعامل مع الكرات العرضية التي يجيد الترجي التسجيل منها بخلاف تنفيذ الضغط في منطقة الوسط على المنافس .

وركز يورتشيتش على تنبيه لاعبيه من أهمية سرعة تنفيذ الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات التي تظهر من وقت إلى آخر في دفاعات الترجي عند اندفاعه للهجوم بوصفها أهم الأسلحة التهديفية بالنسبة له.

وكان كرونسلاف يورتشيتش استعاد في الساعات الأخيرة خدمات أكثر من لاعب في صفوفه باتوا جاهزين للمشاركة في مباراته المرتقبة مع الترجي مثل إبراهيم عادل الجناح الأيسر الهجومي الذي يمثل قوة ضاربة كبيرة في الوسط إلى جانب أحمد الشناوي حارس المرمى الأول وصاحب الخبرات الكبيرة.

وركز يورتشيتش على تجهيز عدد من العناصر المنتظر أن يكون لها دورا كبيرا في التشكيلة يتصدرها ثنائي الهجوم رمضان صبحي وفيستون ماييلي اللذين نالا نصيب الأسد من الاهتمام في التدريبات من جانب المدرب الذي يعول عليهما في هز الشباك وقيادة بيراميدز لنتيجة إيجابية، بينما يغيب الثنائي محمد رضا "بوبو وبلاتي توريه" عن لقاء الليلة بسبب الإصابة.

في المقابل ، طالب الروماني لورينتيو ريجيكامب المدير الفني للترجى التونسى لاعبيه بفض اشتباك الصدارة مع بيراميدز عن طريق تحقيق الفوز بمباراة الليلة.

ويطمح نادي "الدم والذهب" مع ريجيكامب لتحسين نتائجه والحفاظ على لقب الدوري المحلي، وأيضًا تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، علمًا أنه سيشارك صيف العام المقبل في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.