شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عمومية اتحاد الشطرنج لاختيار مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

تُعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للشطرنج اليوم، السبت، لاختيار مجلس إدارة جديد يُدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة، ويتنافس على منصب رئيس إتحاد الشطرنج كل من: مختار محمد عمارة، مؤمن أحمد شفيق، عصام زكريا صموئيل، وفرج علي حمودة“.

بينما يتنافس على منصب العضوية كل من: رضا جميل عبد الوهاب، مدحت مصطفى، جورج سمير وهبة، موسى محمد جمعة، منى عبدالله اللبودي، وليد محمد عاصم، سامر محمد عبد الرازق، سامي يونس، مجدي وليم مراد، محمد فاروق فهيم، مصطفى محمد مختار، أحمد إبراهيم ذكرى، حسن علاء الدين، أسامة حسن، سهير فريد، أشرف عبد الحليم، محمد السيد، مينا ميخائيل، سيد مصطفى، وسيد أحمد.

ويُعقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الشطرنج بقاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات الرياضية داخل استاد القاهرة بمدينة نصر ، وسيكون الاجتماع الأول في تمام الساعة الخامسة مساءً على أن يقام الاجتماع الثاني في تمام الساعة السابعة حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.