شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتطلع لكتابة التاريخ أمام باتشوكا المكسيكى فى إنتركونتيننتال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أهم مبارياته هذا الموسم حينما يلاقى باتشوكا المكسيكى في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على استاد 974 بقطر في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل.

ويطمح الأهلي لإضافة فصل جديد إلى إرثه العريق من خلال بلوغ نهائي كأس القارات للأندية، ورفع راية الكرة الأفريقية على الساحة العالمية.

فاز الأهلي على العين الإماراتى بنتيجة 3-0 فى كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، ثم فاز باتشوكا على بوتافوجو بنفسة النتيجة في ديربي الأمريكتين.

وحسب لائحة بطولة إنتركونتيننتال، يحصل الفائز في مباراة الأهلي وباتشوكا على كأس البطولة بجانب ميدالية ذهبية، إضافة إلى جائزة خاصة يحصل عليها أفضل لاعب في المباراة.

وحسب لائحة البطولة، فإنه في حال التعادل يتجه الفريقان إلى أشواط إضافية مدتها 30 دقيقة مقسمة على فترتين، ولن يكون هناك راحة بعد الـ15 دقيقة الأولى، وإذا استمر التعادل يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفائز بكأس التحدي والذي سيتأهل إلى لعب نهائي إنتركونتيننتال.

وستعيد مواجهة الأهلي وباتشوكا لجماهير الفريقين ذكريات صدامهما الوحيد من قبل في كأس العالم للأندية في عام 2008، الأهلي وقتها كان بطل دوري أبطال أفريقيا في حين أن باتشوكا توج ببطولة الكونكاكاف.ورغم تقدم الأهلي وقتها بهدفين دون رد حتى الدقيقة 45 إلا أن الشوط الثاني استقبلت شباك الأهلي 4 أهداف ليخسر المباراة بنتيجة 4-2، وبالتالي نافس على المركز الخامس وخسر المباراة أمام أدلايد يونايتد الأسترالي بنتيجة 1-0.

وبالتالي فإن جماهير الأهلي "كعادتها" لا تقبل بأي نتيجة إلا الفوز، وما يزيد الأمور صعوبة على لاعبي الفريق المكسيكي أن الأهلي يرغب في الثأر من الهزيمة الوحيدة أمام باتشوكا.

يسعى نادي القرن، بقيادة المدرب، مارسيل كولر، للوصول إلى نهائي تاريخي لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا.

سيدخل الأهلي من جهته، المباراة بثقة وإرث عريق، حيث يحمل الرقم القياسي بـ12 لقبًا في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية والقارية، مما يجعله دائمًا حاضرًا بقوة على الساحة الكروية العالمية.

ويغيب عن صفوف الفريق خمس لاعبون للإصابة و عدم الجاهزية ، حيث يغيب علي معلول لعدم الجاهزية ، بينما يغيب مصطفى شوبير بسبب إصابة شد في العضلة الخلفية ، ويغيب كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ، ومحمد هاني بقطع جزئي ، ويغيب محمد عبدالله بشد في العضلة الخلفية.

في المقابل، يرى جويلرمو ألمادا المدير الفني لنادي باتشوكا المكسيكي أن مواجهة الأهلي ستكون في مستوى صعوبة لقاء بوتافوجو البرازيلي

وقال جويلرمو :" مباراة الأهلي بعد 3 أيام من مباراتنا الأخيرة وهم يمتلكون مشجعين كبار هنا، ولاعيبن أكفاء للغاية، وكما قلت مباراة الأهلي ستكون بنفس صعوبة اللقاء الذي فزنا فيه ضد بوتافوجو، وإضافة إلى ذلك سيكونوا مدعومين من مشجعيهم".

وواصل: "نحن سعداء أن الجمهور سيكون أكبر أمام الأهلي وهو فريق كبير بما يقدمه ومشجعيه ونحن سعداء أننا سنكون جزء من هذا الحدث".