شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الاسكواش يواجه فرنسا فى نصف نهائي بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش ، تحت القيادة الفنية لهشام العطار، مع نظيره الفرنسى، في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم السبت، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم المقامة حالياً بهونج كونج.

ويمثل منتخب الاسكواش في بطولة العالم كل من، علي فرج، مصطفى عسل، مازن هشام وكريم عبد الجواد.

نجح منتخب رجال الاسكواش فى حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم 3 مرات خلال مشاركته بالمنافسات، جاءت في مواسم:1977، 1981، 1995 .

فيما حصد الفراعنة المركز الثاني في 3 مرات أيضاً في مواسم: 2001، 2005، 2013.

وتعتبر مصر هي ثالث أكثر الدول حصداً للقب بطولة العالم لرجال الاسكواش بواقع 6 بطولات بالتساوى مع منتخب باكستان ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني الستة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا.