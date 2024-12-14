شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز والترجى التونسى اليوم السبت في دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق نادي بيراميدز مع فريق الترجى التونسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب مجموعة بيراميدز فى دوري الابطال

يتصدر فريق بيراميدز المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه الترجى التونسى بنفس الرصيد، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد نقطة، وفى المركز الأخير يقبع دجوليبا بنفس الرصيد.

2_مشوار بيراميدز والترجى التونسى فى دوري الابطال

يخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات،وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ، وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل سلبياً مع دجوليبا المالى في ملعب الأخير، أما الترجي ففاز في الجولة الأولى على دجوليبا بنتيجة 4-0، ومن ثم تعادل سلبيا مع ساجرادا في الجولة الثانية.

3_القيمة التسويقية لبيراميدز والترجى التونسى

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 21.93 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للترجى التونسى 19.95 مليون يورو.

4_ غيابات بيراميدز أمام الترجى التونسى

ركز يورتشيتش على تجهيز عدد من العناصر المنتظر أن يكون لها دورا كبيرا في التشكيلة يتصدرها ثنائي الهجوم رمضان صبحي وفيستون ماييلي اللذين نالا نصيب الأسد من الاهتمام في التدريبات من جانب المدرب الذي يعول عليهما في هز الشباك وقيادة بيراميدز لنتيجة إيجابية، بينما يغيب الثنائي محمد رضا "بوبو وبلاتي توريه" عن لقاء الليلة بسبب الإصابة.

5_ حكم مباراة بيراميدز والترجى التونسى

يدير مباراة الليلة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.