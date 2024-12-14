شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة المصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة المصري فى السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويقود مران الزمالك حالياً أحمد مجدي بشكل مؤقت بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز مؤخراً بشكل مُفاجئ لنادي الفتح السعودي .

وبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2 ، فيما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.

اعتلى الزمالك صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا بالجولة الثانية، بينما حل المصري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفى المركز الثالث إنيمبا برصيد نقطة واحدة، وبلاك بولز في المركز الرابع بدون نقاط.