شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والمصرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري، والتي تقام في السادسة مساء غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.

ويقود المباراة المرتقبة، الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر، حكم الساحة "مصطفى غربال "، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري "، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني "، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

استهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.