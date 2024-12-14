شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وباتشوكا اليوم السبت فى كأس إنتركونتيننتال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلي بطل أفريقيا مع باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في مباراة نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار الاهلى وباتشوكا المكسيكى

الأهلي تأهل لهذه المباراة بعدما انتصر على العين الإماراتي بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من المسابقة، ونفس الأمر لفريق باتشوكا الذي فاز على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0، ليتنافس الفريقان على كأس التحدي.

2_الصدام الثانى بين الاهلى وباتشوكا

هذه المواجهة الثانية بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي، حيث سبق وتواجه الفريقان معاً في مباراة واحدة من قبل فى مونديال الأندية عام 2008 وانتهت لصالح الفريق المكسيكي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

3_القيمة التسويقية للأهلى وباتشوكا

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي حوالي 30.88 مليون يورو، بينما يتفوق عليه نادي باتشوكا المكسيكي الذي تبلغ قيمته التسويقية 48.40 مليون يورو.

ويعتمد فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، على خدمات عدد من نجوم الفريق، من بينهم الفلسطيني وسام أبوعلي وإمام عاشور، والذي تبلغ القيمة التسويقية لكليهما 3 ملايين يورو.

بينما يتسلّح فريق باتشوكا، تحت قيادة المدرب الأوروجوياني جييرمو ألمادا، على جهود نجمه المغربي أسامة إدريسي، والذي تبلغ قيمته التسويقية 7 ملايين يورو.

4_أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 130 مباراة، فاز فى 94 لقاءً وتعادل فى 25 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 250 هدفا وتلقت شباكه 82، وخرج بشباك نظيفة فى 76 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

5_مواجهات الاهلى وأندية المكسيك

والتقى الأهلي مع الأندية المكسيكية 5 مرات بكأس العالم للأندية (كلوب أمريكا، باتشوكا، ومونتيري)، استطاع الفوز في مواجهتين، وخسر 3 مباريات ضد ممثل الكونكاكاف، وسجل النادي الأهلي 6 أهداف، فيما تلقت شباك الأحمر 12 هدفا.