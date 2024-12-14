شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش زيادة بدلات الحكام والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مجلس ادارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة ، زيادة مستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة في المباريات من أجل تحفيزهم، حيث تصل بدلات الحكام في المباريات إلى 7 آلاف جنيه لحكم الساحة و5 آلاف ونصف للمساعدين وحكام تقنية الفيديو، وهو ما سيتم مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس الجديد لاتحاد الكرة.

في سياق آخر، يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة ثاني اجتماعاته يوم 21 ديسمبر من الشهر الجاري لمتابعة وحسم العديد من الملفات الهامة علي راسها الخبير الاجنبي للجنة الحكام، بعد قبول استقالة لجنة ياسر عيد الرءوف وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة وجيه أحمد.

ويضم مجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد كلا من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.