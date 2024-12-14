الأهلى يخسر أمام بطل إيطاليا فى بطولة العالم لأندية الطائرة "صور"

خسر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام نظيره لوبى سيتيانوفا الإيطالى بنتيجة 3-1 فى ختام مبارياته، بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى البرازيل خلال الفترة من 10 حتى 15 ديسمبر الجارى.

كما خسر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام نظيره فولاد سيرجان الإيرانى بنتيجة 3-1 فى ثانى مبارياته بعد الفوز على بطل البرازيل 3-0 فى أول مواجهاته.

ويشارك الأهلي، بطل أفريقيا، في المجموعة الأولى التي تضم معه كلًّا من: برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي، بينما تضم المجموعة الثانية ترينتينو الإيطالي وسادا كروزيرو البرازيلي وسوسيداد فولي الأرجنتيني وشباب يازاد الإيراني.

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي» المشاركة في بطولة العالم للأندية 15 لاعبا وهم: عبد الله عبد السلام، وعبد عبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.