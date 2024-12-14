موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي اليوم السبت في دورى أبطال أفريقيا

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يحل فريق بيراميدز ضيفا على الترجي التونسى اليوم السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه الترجى التونسى بنفس الرصيد، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد نقطة، وفى المركز الأخير يقبع دجوليبا بنفس الرصيد.

موعد مباراة بيراميدز والترجى التونسى في دورى أبطال أفريقيا

يلتقى فريق نادي بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم السبت، مع فريق الترجى التونسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه الترجى التونسى بنفس الرصيد، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد نقطة، وفى المركز الأخير يقبع دجوليبا بنفس الرصيد.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء

ويدير مباراة الليلة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.