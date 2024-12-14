شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات طائرة الزمالك تتوجه إلى الصين للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى الصين، مساء اليوم السبت، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الصين، خلال الفترة من17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة فريق سيدات طائرة الزمالك كالتالي:

"نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في الصين.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" في المجموعة الأولى والتي تعتبر بمثابة مجموعة صعبة، حيث أوقعت الفريق بجانب فرق:-

-تيانجين بوهاي بانك الصيني "مستضيف البطولة"

جيرداو ميناس البرازيلي "المصنف الأول عالمياً"

- فيرو فولي ميلان الإيطالي "وصيف أوروبا".

ويأتي جدول مواعيد مباريات طائرة الزمالك "سيدات" في دور المجموعات كالتالي:-

- الزمالك ضد تيانجين بوهاي بانك الصيني يوم الثلاثاء 17 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً.

- الزمالك ضد جيرداو ميناس البرازيلي يوم الأربعاء 18 ديسمبر في تمام الساعة 12.30 ظهراً.

- الزمالك ضد فيروفولي ميلانو يوم الخميس 19 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات الطائرة بالزمالك من : "أحمد فتحي مديراً فنياً ، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".