الامارات | 33 ألف متسابق في ماراثون أدنوك أبوظبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات النسخة السادسة من ماراثون أدنوك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 33 ألف متسابق ومتسابقة يمثلون نخبة العدائين العالميين والمحترفين وعموم فئات المجتمع، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وستكون البداية مع سباق الماراثون لمسافة 42.195 كلم وسباق المسافة نفسها (تتابع) لمشاركين اثنين، في السادسة صباحاً، حيث يبدأ السباقان من المقر الرئيس لشركة أدنوك على شارع الكورنيش وصولاً إلى خط النهاية عند برج أدنوك، وينطلق سباق 10 كلم الساعة السادسة والنصف صباحاً، في حين ينطلق سباق مسافة الـ2.5 كلم الساعة 08:45 صباحاً، وسباق مسافة 5 كلم الساعة 09:30 صباحاً.

وذكر بيان صحافي أن مجموع الجوائز المالية يبلغ 300 ألف دولار، حيث ينال بطل النخبة لمسافة 42 كلم 50 ألف دولار، كما تنال بطلة النخبة 50 ألف دولار أيضاً، بينما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولاراً لصاحب المركز الأول لكل من فئتي الرجال والسيدات، بجانب جوائز المركزين الثاني والثالث، إضافة إلى جوائز سباق 10 كيلومترات.