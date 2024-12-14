الامارات | «الفجيرة 96» بطلاً للسباق الأول في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج زورق الفجيرة 96 بقيادة الشقيقين جيوسابي وروساريو دي كولا، بطلاً للسباق الأول في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الخامسة والختامية، من بطولة العالم 2024، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ جميرا الساحرة حتى يوم غدٍ.

ووسّع زورق الفجيرة 96 الفارق في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم مع ملاحقه زورق سويكات 2، مضيفاً 35 نقطة جديدة ليرفع رصيده في القمة إلى 250 نقطة، وجاء ثانياً في السباق (حامل اللقب في الموسم الماضي) زورق بريطانيا 8، بقيادة الثنائي مارتن كامبل وسكوت ويليامز، والذي أضاف 30 نقطة رافعاً رصيد إلى 148 نقطة، فيما نجح زورق فاز مارين 3، بقيادة عارف سيف الزفين وزميله قسطنطين أوستن في العودة إلى منصات التتويج محتلاً المركز الثالث في السباق.

وفي بقية المراكز احتل زورق ترابل تو 10، المركز الرابع في السباق الرئيس الأول، وجاء زورق سويكات 2 المنافس على اللقب في المركز الخامس، مضيفاً 18 نقطة ليرفع رصيده إلى 232 نقطة، بفارق 18 نقطة عن المتصدر زورق الفجيرة.

وحلّ زورق الشارقة 9 في المركز السادس، وزورق تيسلماري 88 في المركز السابع، وزورق فيكتوري 7 في المركز الثامن، بعدما تعرض لعطل فني في اللفات الأخيرة، كما لم يكمل زورقا كيو 8 اويل 17، وسيتا دي باليرمو 22 السباق بسبب الأعطال.