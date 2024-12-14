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رابطة مشجعى الأهلى فى قطر: باتشوكا فريق قوى لكن الأحمر قادر على الفوز

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 11:56 م

كشف محمد سمير نائب رئيس رابطة مشجعي الأهلى فى قطر، إن الاستعدادات على قدم وساق للمباراة غدًا بين الأهلى و باتشوكا فى كأس إنتركونتيننتال التى تقام بالدوحة.

وقال سمير، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت أن باتشوكا فريق قوى، ولكن الأهلى قادر على إدخال الفرحة على قلوب الجماهير.

وأضاف نائب رئيس الرابطة، إنه يتوقع أن يكون الأهلى على قدر المسئولية، وعلى أتم استعداد للمباراة، مع أمنيات أن يضع كولر خطة مناسبة للمباراة لتحقيق الفوز.

وعُقد صباح الجمعة في قطر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي فى كأس التحدي ببطولة كأس العالم للقارات الإنتر كونتيننتال، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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