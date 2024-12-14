شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مشجعى الأهلى فى قطر: باتشوكا فريق قوى لكن الأحمر قادر على الفوز والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد سمير نائب رئيس رابطة مشجعي الأهلى فى قطر، إن الاستعدادات على قدم وساق للمباراة غدًا بين الأهلى و باتشوكا فى كأس إنتركونتيننتال التى تقام بالدوحة.

وقال سمير، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت أن باتشوكا فريق قوى، ولكن الأهلى قادر على إدخال الفرحة على قلوب الجماهير.

وأضاف نائب رئيس الرابطة، إنه يتوقع أن يكون الأهلى على قدر المسئولية، وعلى أتم استعداد للمباراة، مع أمنيات أن يضع كولر خطة مناسبة للمباراة لتحقيق الفوز.

وعُقد صباح الجمعة في قطر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي فى كأس التحدي ببطولة كأس العالم للقارات الإنتر كونتيننتال، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».