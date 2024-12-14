شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز تقريرا بالارتباطات الخارجية وتأثيرها على المسابقات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

باشر سيد بخيت، المدير الجديد لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمته في دراسة جدولة المباريات وتعارضها مع الارتباطات الدولية والأندية.

يأتي ذلك بعد تكليفه بعرض تقرير شامل حول الوضع الحالي لكافة المسابقات المحلية، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات بشأن مواسم كرة القدم المقبلة.

يهدف هذا التقرير إلى تحديد أي تعارضات محتملة بين مواعيد المباريات المحلية والالتزامات الدولية للمنتخبات المصرية، وكذلك الارتباطات الأفريقية والقارية للأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.

كما سيسعى التقرير إلى تحديد أي أعباء زائدة قد تقع على الأندية واللاعبين نتيجة كثرة المباريات أو ضيق الوقت بين المباريات المتتالية.

ويسعى التقرير إلى وضع جدول زمني متوازن للمسابقات المحلية، يراعي فيه جميع الارتباطات الدولية والأندية، ويضمن حصول اللاعبين على فترة راحة كافية، كما يهدف إلى تجنب الإرهاق البدني للاعبين نتيجة كثرة المباريات، مما يؤثر سلبًا على أدائهم ويزيد من احتمالية الإصابات.