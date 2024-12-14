شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 13 / 12 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 12 / 2024، العديد من الأخبار الرياضية، منها آخر مران للأهلي قبل مواجهة باتشوكا.. ولبيب يرافق زيزو للمغرب.

لبيب يكلف شيكابالا بالاجتماع مع اللاعبين قبل مواجهة المصرى البورسعيدى

طلب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، من محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الكروى الأول، الاجتماع باللاعبين، وحثهم على التركيز خلال مواجهة المصرى البورسعيدى بالكونفدرالية.

آخر مران للأهلي قبل مواجهة باتشوكا.. يبدأ بقراءة الفاتحة وتحفيز كولر وفقرة للحراس.. صور

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة باتشوكا المكسيكي فى السابعة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس القارات للانديه الانتر كونتيننتال.

حسين لبيب يرافق زيزو إلى المغرب فجر الإثنين لحضور حفل الأفضل

يتجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك وأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المغرب فجر يوم الإثنين المقبل 16 ديسمبر الجاري، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

محمد الشناوي: لاعبو الأهلي فى مهمة كتابة التاريخ أمام باتشوكا المكسيكي غدا.. صور

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق يسعون لكتابة التاريخ من خلال الفوز على باتشوكا، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

مسار يهزم الأهلى 3 - 1 ويوقف انتصاراته بدورى الكرة النسائية

فاز فريق مسار للكرة النسائية على الأهلى بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب النادي الأهلى بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية، ليوقف مسار انتصارات الأهلى فى المسابقة التى يحتل الفريق الأحمر صدارتها.



كولر: نسعى لتحقيق الفوز على باتشوكا.. وننتظر دعم الجماهير بكثافة.. صور

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، جاهزية الفريق لمباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي، التي تقام مساء غدٍ السبت باستاد 974 في قطر، والمؤهلة إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

روى أجواش لليوم السابع: الزمالك يفاوضنى لتدريب الفريق وأنتظر عرضاً رسمياً

كشف البرتغالى روى أجواش ، مساعد فيريرا المدير الفنى السابق لفريق الزمالك ، أنه تلقى عرضا لتدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوميز جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى.