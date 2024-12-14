الدنمارك تقترب من الفوز بلقب بطولة مصر الدولية للجولف

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القاهرة - سامية سيد - اقتربت الدنمارك من الفوز بلقب بطولة مصر الدولية للجولف للرجال نسخة 2024، وذلك بعد انتهاء الجولة الثانية من المنافسات المقامة حاليا فى ملعب جولف الكاسكيدز بسوما باى بمدينة الغردقة.

وحافظ لاعبو الدنمارك على مراكزهم من الأول إلى السادس على الترتيب وهم صاحب الصدارة فيكتور ثيبو، بعدما سدد فى الجولتين الأولى والثانية 145 ضربة مسجلا ضربة واحدة فوق المعدل.

وتلاه فى المركز الثانى بفارق ضربتين فقط ماجنوس فريدريكسن الذى سدد 147 ضربة وفى المركز الثالث ماتياس اوستر جارد 149 ضربة والرابع مدز هيلير 150 ضربة والخامس ويليام جوهانسون 151 ضربة والسادس ايميل الكاجار 154 ضربة.

أما المركز السابع فقد احتله المجرى ريتشارد ساركوزى 156 والذى يطمح فى الجولة الثالثة والأخيرة غدا فى إزاحة أى من لاعبى الدنمارك والدخول ضمن المراكز الخمس الاولى للبطولة.

أما لاعبو منتخبنا الوطنى فقد جاء دين نعيم بالمركز التاسع وعلى الدين سلامة الحادى عشر ومحمد أبو العلا الثانى عشر.

فيما فاز بمنافسات المستوى الثانى (نظام النقاط) يسرى فؤاد وتلاه ثانيا طارق عشرى وفى المركز الثالث جلال الحمامصى.