شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثيات كلمة السر قبل مواجهة الأهلى وباتشوكا المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وباتشوكا المكسيكي حامل لقب دوري أبطال كونكاكاف وأمريكا الشمالية.

وتقام هذه المباراة تحت شعار "كأس التحدي"، وستكون مؤهلة إلى نهائي كأس الإنتركونتننتال أمام ريال مدريد الإسباني.

كان الفوز بالثلاثيات، هو كلمة السر في تأهل النادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي، للمباراة المرتقبة بينهما بنصف نهائي الإنتركونتيننتال للأندية (قطر 2024)، حيث استهل المارد الأحمر ظهوره في البطولة بالفوز على العين الإماراتي بنتيجة 3/0، على استاد القاهرة الدولي، نهاية شهر أكتوبر الماضي.

أما بطل المكسيك، حقق النتيجة ذاتها، على حساب بوتافوجو البرازيلي، في ديربي الأمريكيتين، ليضربا موعدا مع مواجهة مثيرة خارج التوقعات.

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء غداً السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد لوسيل.

رصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

وعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان الأهلي قد فاز على العين الإماراتي (3-0) وتُوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.