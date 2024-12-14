شكرا لقرائتكم خبر عن أمل مُبدى: تامر حسنى وحسين الجسمى أبرز المدعوين لحفل قادرون باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

أشادت أمل مُبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ودمج ذوي الهمم في المجتمع، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014.

وقالت مُبدى خلال مداخلة هاتفية لها، في برنامج نعم قادرون والمذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه المذيع محمد كشك: "لولا دعم الرئيس السيسي لحفل قادرون باختلاف ما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه الآن وأصبح لنا مكان ويوم مميز، وتقرر أن تكون النسخة السادسة من الحفل في الأسبوع الأول من شهر فبراير من العام المقبل".

وأضافت أمل مُبدى: "الفنان تامر حسني والمطرب حسين الجسمي أبرز المدعوين لحفل قادرون باختلاف، وهناك عدد كبير من الفعاليات ستتم إضافتها خلال النسخة الجديدة من قادرون باختلاف".

وأضافت رئيس الاتحاد الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية: "مصر حققت العديد من الإنجازات لصالح ذوي الإعاقة، أبرزها إصدار قانون رقم 10 لعام 2018، الذي يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وأبطالنا من ذوى الهمم الورد اللي فتح في جناين مصر".