شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جوميز يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: مشاكل مادية وغموض فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم أبو سليمان، وكيل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، عن تفاصيل وكواليس رحيل موكله عن نادي الزمالك بعد فترة قصيرة من توليه قيادة الفريق.

وأكد أبو سليمان أن العروض للتعاقد مع جوميز لم تكن مفاجئة، حيث تلقى العديد منها خلال فترة قيادته للزمالك، إلا أنه فضل البقاء في البداية.

وقال الوكيل، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إن جوميز قرر قبول عرض نادي الفتح السعودي في هذا التوقيت تحديدًا بسبب عدة عوامل، أبرزها المشاكل التي واجهها داخل الزمالك.

وأضاف: "جوميز عانى من عدم تنفيذ طلباته في التعاقدات، بالإضافة إلى تأخر حصوله على راتبه، وهو الأمر الذي تكرر أيضًا مع اللاعبين الذين اشتكوا من عدم انتظام صرف مستحقاتهم".

وأضاف أبو سليمان، أن المدرب البرتغالي وجد أن الأجواء في الزمالك لم تعد مناسبة للاستمرار، مشيرًا إلى أن المستقبل داخل النادي بدا غامضًا، مما جعله يرى أن الوقت مناسب للمغادرة وقبول العرض السعودي.

ورغم هذه التحديات، أكد أبو سليمان أن العلاقة بين جوميز ولاعبي الزمالك كانت رائعة.

وقال: "المدربون البرتغاليون أذكياء جدًا في التعامل النفسي مع اللاعبين، وجوميز كان قريبًا منهم على المستوى الإنساني والمهني".

رحيل جوميز يأتي في وقت حساس بالنسبة للزمالك، الذي يعاني من أزمات متعددة على المستويين المالي والإداري، مما يضع النادي في موقف صعب خلال المرحلة المقبلة.