شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين دولار تنتظر الفائز من مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى غدا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلي نظيره باتشوكا غدًا السبت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

ويحصل الفائز من مباراة النادي الأهلي وباتشوكا على 4 ملايين دولار، فيما يحصل البطل على 5 ملايين دولار.

ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية التي سيواجه فيها نظيره ريال مدريد لحسم بطل النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد.

على صعيد متصل، عُقد صباح اليوم، الجمعة في قطر الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي فى كأس التحدي ببطولة كأس العالم للقارات الإنتر كونتيننتال ، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ، وحضر الاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.