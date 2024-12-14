شكرا لقرائتكم خبر عن أندية المحترفين تطالب اتحاد الكرة بتخفيف ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت أندية دوري المحترفين (القسم الثاني أ) اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، بتخفيف الجدول الزمني للمسابقة وتقليل ضغط المباريات.

ووجهت الأندية خطابات رسمية إلى اتحاد الكرة، تحذر من الآثار السلبية لضغط المباريات على أداء اللاعبين وزيادة احتمالية الإصابات، مؤكدة أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على مستوى الدوري المصري ويحرم الجماهير من مشاهدة مباريات قوية.

ويعاني لاعبو الأندية من إصابات متكررة وإجهاد بدني بسبب كثرة المباريات وقصر فترة الراحة بينها، كما يؤثر ضغط المباريات سلبًا على المستوى الفني للمسابقات، حيث يضطر اللاعبون إلى اللعب وهم يعانون من الإرهاق، مما يؤدي إلى انخفاض جودة الأداء.

ويرى البعض أن ضغط المباريات يؤثر بشكل غير عادل على بعض الأندية أكثر من غيرها، خاصة تلك التي تشارك في البطولات الأفريقية أو العربية.

تمثلت مطالب الأندية في تقليل عدد المباريات في الأسبوع، وزيادة فترة الراحة بين المباريات، وتوزيع المباريات بشكل عادل بين الأندية، وتجنب تكديس المباريات في فترات معينة، وكذلك مراعاة الظروف المناخية عند وضع جدول المباريات، وتجنب لعب المباريات في درجات حرارة مرتفعة.

ولم يصدر عن اتحاد الكرة أي رد رسمي على هذه المطالب حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يعقد الاتحاد اجتماعات مع ممثلي الأندية لبحث هذه المشكلة والتوصل إلى حلول مرضية للجميع.