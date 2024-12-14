شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة على رأس الأوراق الرابحة لكولر فى دكة الأهلى أمام باتشوكا المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

يراهن مارسيل كولر االمدير الفني للأهلي على أكثر من لاعب ليتواجد على دكة البدلاء من أجل الاعتماد عليه ليكون ورقة رابحة في بطولة كأس العالم للقارات الإنتر كونتيننتال فى مباراة باتشوكا المكسيكى غداً السبت، من أجل صناعة الفارق حال الحاجة إلى أوراق بديلة من على دكة الاحتياط.

ويضع كولر أكثر من اسم في حساباته من أجل الدفع بهم كبدلاء وفقا لسير أحداث مباراة باتشوكا، لتقديم الدعم والإضافة الفنية اللازمة، على رأسهم محمد مجدى أفشة وبيرسى تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأشرف داري وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا.

على صعيد متصل، عُقد صباح اليوم، الجمعة في قطر الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي فى كأس التحدي ببطولة كأس العالم للقارات الإنتر كونتيننتال ، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ، وحضر الاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.