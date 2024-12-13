شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لائحة بطولة إنتركونتيننتال قبل مواجهة الأهلى وباتشوكا المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء غد السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد لوسيل.

وحسب لائحة بطولة إنتركونتيننتال يحصل الفائز في مباراة الأهلي وباتشوكا، على كأس البطولة بجانب ميدالية ذهبية إضافة إلى جائزة خاصة يحصل عليها أفضل لاعب في المباراة.

حسب لائحة البطولة فإنه في حالة التعادل يتجه الفريقان إلى أشواط إضافية مدتها 30 دقيقة مقسمة على فترتين، ولن تكون هناك راحة بعد الـ15 دقيقة الأولى، وإذا استمر التعادل يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفائز بكأس التحدي والذي سيتأهل إلى لعب نهائي إنتركونتيننتال.

رصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

وعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان الأهلي قد فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.