شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام باتشوكا المكسيكى غدا والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وباتشوكا المكسيكي حامل لقب دوري أبطال كونكاكاف وأمريكا الشمالية.

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء غد السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد لوسيل.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام باتشوكا المكسيكى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وأشرف ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

رصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

وعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان الأهلي قد فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.