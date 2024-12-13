شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يضع خطة مواجهة الزمالك فى الكونفدرالية وتدريبات على الركلات الثابتة والان مع تفاصيل الخبر

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غد الأحد على استاد برج العرب.

وخلال المران الذي استمر لنحو ساعتين وضع علي ماهر المدير الفني للفريق لمساته الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها لقاء الأحد في ضوء دراسته المستفيضة لأداء فريق الزمالك خلال مبارياته الأخيرة.

ووضح من خلال المران أن خطة المصري ستكون متوازنة بين الهجوم والدفاع، يستغل فيها الفريق نقاط ضعف منافسه من ناحية، وفي الوقت نفسه يلجأ الفريق لفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب فريق الزمالك العديدة، وشهد المران كذلك فقرة خاصة للتعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، واختتم المران بتقسيمة شهدت تألق العديد من اللاعبين.

استهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.

يحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.